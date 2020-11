MEN. Akcja "Szkoła do hymnu"

Akcja "Szkoła do hymnu"

Hymn Polski. Słowa Mazurka Dąbrowskiego

Oficjalny Hymn Polski składa się z czterech zwrotek. Pierwsza nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski, i daje nadzieję na odzyskanie niepodległości. Był to też czas, w którym powstała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Druga zwrotka wyraża przekonanie, że żołnierze, którzy podążają przez rzeki - Wisłę oraz Wartę mają moc zwyciężania tak jak Bonaparte. W trzeciej zwrotce hymnu jest nawiązanie do Stefana Czarnieckiego wielkiego dowódcy polskiego w czasie „potopu szwedzkiego” w XVII wieku. Czwarta zwrotka to wspomnienie pozostałych w Ojczyźnie Polaków, którzy wysłuchują tarabanu na znak zbliżających się polskich wojsk.