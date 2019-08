Meksyk. 23 osoby zginęły w pożarze w klubie nocnym

We wtorek, co najmniej 23 osoby zginęły, 13 odniosło obrażenia w pożarze, który wybuchł w klubie nocnym w portowym mieście Coatzacoalcos na południu Meksyku.

Prokuratura generalna w Meksyku nie wyklucza możliwości, że to “okrutny atak” wywołał pożar. Napastnicy otworzyli ogień, który zabił 8 kobiet i 15 mężczyzn. Śledczy prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności dramatycznej nocy.

- W wyniku tych zdarzeń 13 osób jest poważnie rannych, znajdują się pod opieką lekarzy w różnych szpitalach - informuje prokuratura. Stan poparzonych nie jest bliżej znany, podaje "The Guardian". Trwają poszukiwania sprawców pożaru.

W licznych lokalnych mediach pojawiły się doniesienia, że był to atak z użyciem koktajli Mołotowa. Miał on doprowadzić do pożaru, w którym wielu uczestników zabawy nie zdążyło opuścić klubu.