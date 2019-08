Polscy marynarze zatrzymani w Meksyku. Nowe informacje

Załoga statku pod cypryjską banderą z Polakami na pokładzie sama ujawniła przemycane narkotyki. To jednak nie przekonało meksykańskiej policji, która aresztowała 22 marynarzy. Żeglarze z Polski wciąż przebywają w areszcie, mimo że nie usłyszeli zarzutów.

22 marynarzy, którzy płynęli statkiem "Savannah", zostało aresztowanych przez meksykańską policję pod koniec lipca. Wśród nich było 3 Polaków i 19 Filipińczyków. Powodem miało być niedostosowanie się do obowiązujących przepisów narkotykowych. Służby z Meksyku przejęły 225 kg narkotyków. Kokaina miała trafić do Kolumbii.

To załoga miała ujawnić, że na statku przemycane są narkotyki i poinformować o tym meksykańskie władze - podaje rmf24.pl. Mimo to policja zdecydowała o ich aresztowaniu. Zatrzymani Polacy to kapitan, który miał otrzymać osobną celę oraz pierwszy oficer i członek załogi.