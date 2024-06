Medium z USA o wyborach w Polsce. Pokazali głosującego Tuska

W niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Amerykańska agencja AP poświęciła uwagę głosowaniu nad Wisłą. W materiale medium z USA nie zabrakło komentarzy wyborców, a także samego premiera Donalda Tuska, którego kamera nagrała w trakcie głosowania. Polityk humorystycznie sprawdził jakość urny, a po zagłosowaniu życzył wszystkim "miłego dnia". Pomimo małej frekwencji, Polacy mają świadomość, czego dotyczyły wybory do PE. - Wiemy, że UE jest w kryzysie. Możne nasze wybory coś zmienią w decyzyjności i sprawności działania tego organizmu. - Te wybory wyrażają naszą wolę, jak zapatrujemy się na miejsce Polski w Europie. - Myślę, że powinniśmy popracować nad obronnością i prawami kobiet. By decydowała o tym wspólnota, a nie rząd, który na razie nie jest przychylny dla kobiet - brzmiały głosy wyborców z Warszawy. Dziennikarze Associated Press przekazali w opisie do nagrania z Polski, że Warszawa w trakcie wyborów musi zmagać się z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią, przypominając przy tym plany Tuska ze wzmocnieniem wschodniej części kraju. "Polska oskarża Białoruś i Rosję o zwabianie dużej liczby migrantów na granicę w celu wywołania niestabilności. Tusk kładzie nacisk na bezpieczeństwo narodowe, obiecując wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Niektórzy Polacy zastanawiają się nad naturą samej UE. W narodzie, który w przeszłości przez długi czas znajdował się pod obcymi rządami, niektórzy Polacy obawiają się, że 27-osobowy blok odbiera zbyt wiele władzy poszczególnym narodom" - przekazała agencja AP. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki ze wszystkich okręgów wyborczych. Tym samym poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska, której przypadnie 21 mandatów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które otrzyma 20 mandatów. Podium zamyka Konfederacja z 6 mandatami. Dalej uplanowały się Trzecia Droga i Lewica (po 3 mandaty).