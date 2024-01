Medium z USA na marszu PiS. Uczestniczka protestu: Tusk demontuje Polskę

- Tusk demontuje Polskę, demontuje od spodu, dokonał zamachu na wolne media - stwierdziła przed kamerą agencji Associated Press jedna z uczestniczek marszu. Głośno za oceanem o tym, co dzieje się nad Wisłą. Wysłannicy z USA nakręcili materiał z czwartkowego "Marszu Wolnych Polaków". Materiał został udostępniony zagranicznym redakcjom. Reporterzy AP porozmawiali z kilkoma uczestnikami protestu PiS, którzy otwarcia mówili, że za polityczny kryzys w Polsce odpowiedzialny jest rząd premiera Donalda Tuska. - To nie skończy się na tej jednej demonstracji, będziemy demonstrować tak długo, aż zapanują rządy prawa... W tej chwili nie ma rządów prawa - przyznał kolejny protestujący. Agencja AP opisując swój materiał przekazała, że PiS jest "sfrustrowane porażką w październikowych wyborach parlamentarnych", dlatego też wykorzystuje zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do swoich celów. "Prawo i Sprawiedliwość, sfrustrowane porażką w październikowych wyborach parlamentarnych, wezwało swoich zwolenników do protestowania przeciwko działaniom nowego rządu zmierzającym do przejęcia kontroli nad mediami państwowymi. Protest był również sprzeciwem wobec wtorkowego aresztowania dwóch wysokich rangą członków partii, którzy zasiadali w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i jego byłego zastępcy Macieja Wąsika" - wyjaśniono całą sytuację Amerykanom.