Medioznawca o statusie Kurskiego. "Jego rola wciąż jest bardzo duża"

Jacek Kurski ogłosił ogromny sukces TVP po zorganizowanej w Zakopanem imprezie sylwestrowej. Przed wydarzeniem nie szczędzono mu jednak krytyki za promowanie wyjątkowo niskich lotów rozrywki. Czy pozycja prezesa Telewizji Polskiej jest nadal tak silna, jak w okresach przedwyborczych. - Rola przez cały czas jest bardzo duża, bo trzeba pokazywać to, co się dzieje w odpowiedniej ramie, czyli tak, żeby można było to odpowiednio interpretować - powiedział gość programu WP "Newsroom", medioznawca prof. Jacek Wasilewski. - W momencie kiedy jest bardzo mało informacji w polskich dziennikach informacyjnych (…), to musimy sobie jednak jakoś wytłumaczyć, co się dzieje z tymi cenami i kto jest temu winny - dodał. Stwierdził również, że nie warto "podniecać się" sukcesami rozrywkowymi Kurskiego, a baczniej należy przyglądać się programom informacyjnym, które przedstawiają zupełnie inną rzeczywistość niż pozostałe liczące się media. - Ten pogłębiający się dysonans będzie powodował coraz więcej nienawiści, żeby utrzymywać taką mobilizację odbiorców, którzy będą musieli mieć przekonanie, że wszyscy inni kłamią tylko Jacek Kurski mówi prawdę - stwierdził prof. Wasilewski.