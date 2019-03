Media o. Rydzyka znów atakują PiS. Ruch Europa-Christi i Prawica RP zapowiadają start kampanii

Najbliższy sercu i poglądom ojca Tadeusza Rydzyka europoseł Mirosław Piotrowski ogłasza start założonej przez niego formacji w wyborach do PE. Media związane z toruńskim redemptorystą właśnie zaczynają atakować PiS. Przypadek? Nie. Polityka.

Fiasko rozmów

Gdy rozmowy kończą się fiaskiem, Piotrowski zaczyna szukać sojuszników na prawo od PiS. A gdy mu się to udaje, ogłasza samodzielny start do Parlamentu Europejskiego. Jako konkurencja wobec PiS rzecz jasna.

Rozmówca WP: – Piotrowski do końca liczył, że Jarosław "wciągnie" go na listę w Lublinie. Dlatego jego partyjka nie wykonywała dotąd żadnych otwartych przedwyborczych ruchów.

Kaczyński "podkupywał" ludzi związanych z Piotrowskim. Jak mówi WP członek Komitetu Politycznego PiS, z trzeciego miejsca na liście partii rządzącej do PE w Łodzi wystartuje europosłanka Urszula Krupa, o której media pisały wcześniej, że dołączy do inicjatywy polityka związanego z o. Rydzykiem.

Pierwsze nazwiska

– Partnerzy, z którymi rozmawiał pan marszałek, obrali kierunek separatystyczny. Stąd też Marek Jurek stwierdził, że żadna z istniejących propozycji nie w pełni go satysfakcjonuje. Ale będzie wspierał Prawicę RP w tych wyborach. Być może nastąpi zmiana i pan marszałek zmieni decyzję, choć byłaby to zmiana radykalna – twierdzi Krzysztof Kawęcki.

Medialna pomoc z Torunia

"Spalenie kukły Żyda skończyło się skazaniem na karę więzienia. Dlaczego spalenie kukły kapłana to tylko dopuszczalna manifestacja poglądów, a spalenie kukły Żyda to przestępstwo? Jak to możliwe, że bezstronny Sąd Rejonowy w Toruniu dostrzegł możliwość zaistnienia przestępstwa, a Prokuratura - nie?" – pyta w piśmie do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry poseł Sobecka.