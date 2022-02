Media o inwazji na Ukrainę. "To, co robi Putin, to atak na całą Europę"

W nocy doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Media donoszą o wybuchach, które mają miejsce m.in. w Kijowie i Charkowie, podobne przekazy płyną także z innych ukraińskich miast. "To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę. Ataki mogą jednak zmobilizować siły" - pisze w czwartek niemiecki "Der Spiegel".