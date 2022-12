"Zuchwała ukraińska operacja". Media o atakach na lotniska w Rosji

Przeprowadzone w poniedziałek ataki przy pomocy dronów na lotniska w głębi Rosji, to najbardziej zuchwała ukraińska operacja od początku wojny - przekazał amerykański dziennik "New York Times" za anonimowym źródłem we władzach w Kijowie. Jak dodano, operacja została dokonana przy wsparciu sił specjalnych.