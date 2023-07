Media: Biden spotka się z Zełenskim

Jak dodał, innym tematem szczytu będzie sprawa akcesji Ukrainy do sojuszu. - Jesteśmy gorącym orędownikiem przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, my - Polska, choć doskonale rozumiemy uwarunkowania, które są w tej chwili. Chcemy, aby Ukraina otrzymała jak najwięcej gwarancji, a przede wszystkim otrzymała takie jasne światło w tunelu - podkreślił Andrzej Duda.