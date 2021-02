Media bez wyboru. Orędzie Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego

Publikujemy pełną treść orędzia Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego. List otwarty przedstawicieli mediów do rządu mogą Państwo przeczytać TU .

"Szanowni Państwo! Wczoraj zamilkły wolne media, zamilkły na chwilę byśmy mogli sobie uświadomić, o co toczy się gra. Nie chodzi o pieniądze. Stawką jest wolność. Stawką jest prawda.

Młodzi ludzie na szczęście tego nie pamiętają, ale 13 grudnia 1981 roku złowieszczy mrok stanu wojennego też zaczął się od braku "Teleranka" i wyłączonych telefonów. Media zamilkły wczoraj na krótko po to, by nie musieć zamilknąć na zawsze. Ale aby tak się nie stało, nie możemy milczeć my, nie może milczeć demokratyczny Senat.