Media bez wyboru. Andrzej Duda podsumowany. RPO udzielił rady

Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do słów Andrzeja Dudy na temat akcji "Media bez wyboru". Adam Bodnar w programie WP "Newsroom" nie zgodził się z oceną prezydenta, iż w akcji mediów chodzi tylko o pieniądze. Wcześniej Bodnar podkreślał, że w podatek od reklam nie ma celów tylko fiskalnych. - Ukrytym celem regulacji jest ograniczenie normalnej działalności dla podmiotów niezależnych od władzy - skomentował Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodaje, że nowa danina stanowi wielkie zagrożenie dla demokracji. RPO ma nadzieję, że rząd wycofa się z tego pomysłu. Bodnar zwrócił uwagę, że od pięciu lat ograniczana jest wolność mediów i przestrzeń do debaty publicznej. Rzecznik jest zadowolony, że rządzący nie mają pełnej władzy nad sądownictwem. Wracając do tematu mediów, podkreślił jednak, że nie chodzi o codzienny przekaz informacyjny. RPO przypomina, że OBWE miało zastrzeżenia co do zaangażowania mediów publicznych w wybory.

