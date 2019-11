Mazowieckie. Załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowa oślepiona wiązką laserową

Załoga śmigłowca LPR została oślepiona światłem lasera w okolicach Warszawy. Jest już to kolejny tak groźny i głupi incydent w ostatnich miesiącach. Na szczęście pilotowi maszyny udało się bezpiecznie wylądować.



Jak przekazuje reporter RMF do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 17. Załoga śmigłowca wracała z misji ratunkowej.

To już kolejny taki incydent związany z oślepianiem lotniczych załóg niosących pomoc poszkodowanym. Do groźnej sytuacji doszło we wrześniu. Załoga LPR została oślepiona laserem. Poszkodowany został lekarz, który doznał uszkodzenia wzroku. Medyk musiał tymczasowo zawiesić pracę w lotniczym pogotowiu.