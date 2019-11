Mazowieckie. Oślepiono załogę LPR. Sprawa będzie wyjaśniana

- Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego bada sprawę oślepienia laserem załogi śmigłowca LPR w okolicach Warszawy - przekazał rzecznik lotniczego pogotowia Marcin Podgórski. W ostatnich miesiącach wzrasta liczba podobnych incydentów.

- We wtorek nasza komisja i nasz Dział Zarządzania Bezpieczeństwem podejmie decyzję, czy będziemy to zgłaszać. Na pewno rozpoczynamy naszą wewnętrzną procedurę, ponieważ najprawdopodobniej będzie to potraktowane jako incydent lotniczy, więc my zgłaszamy to do Działu Zarządzania Bezpieczeństwem, który zgłasza również takie incydenty do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - wyjaśniał rzecznik lotniczego pogotowia.