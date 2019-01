Mąż napadł i podpalił żonę. Policja poszukuje świadka i prosi o kontakt

Śremscy policjanci poszukują osoby, która w piątek pomogła oblanej przez męża łatwopalną substancją kobiecie. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa i tymczasowo trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło 4 stycznia ok. godz. 5. Dyżurny policji w Śremie (woj. wielkopolskie) otrzymał zgłoszenie, że jedna z kobiet została zaatakowana w drodze do pracy, kiedy szła na przystanek autobusowy ul. Szeroką w kierunku ul. Wojska Polskiego. Jej mąż oblał ją łatwopalną substancją, a następnie podpalił. Poszkodowana zaczęła uciekać, aż została zaczepiona przez przypadkowego przychodnia.