Matura próbna z matematyki. Uczniowie zmierzą się z królową nauk

Matura próbna matematyki. Arkusze i odpowiedzi

Arkusze z próbnej matury będą przekazane szkołom, które przystąpiły do egzaminów. Zadania z matematyki, tuż po godzinie 9:00 zostaną również opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Test na poziomie podstawowym będzie zawierał od 9 do 13 zadań - zarówno otwartych, jak i do samodzielnego rozwiązania. Uczniowie na jego rozwiązanie będą mieli aż 180 minut - to więcej niż w latach ubiegłych.