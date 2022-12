Matura próbna grudzień. Uczniowie zmierzą się z językiem angielskim

Próbne matury CKE rozpoczęły się w poniedziałek, 12 grudnia i potrwają aż do środy, 21 grudnia. Testy w nowej formule 2023 będą przeprowadzane ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. To druga tura próbnych matur w nowym roku szkolnym. Pierwsza miała miejsce we wrześniu.