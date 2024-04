Matura międzynarodowa a polska matura. Porównanie i kontrast

Maksymalnie do zdobycia są 42 punkty oraz 3 dodatkowe za kombinację TOK i EE, czyli łącznie 45 punktów. TOK to Theory of Knowledge, czyli 100-godzinne zajęcia z teorii wiedzy, zwieńczone napisaniem przez ucznia eseju. Z kolei EE to Extended Essay, czyli obszerny esej o długości 4000 słów, praca pisana na podstawie przeprowadzonych badań przez ucznia, z wybranego przedmiotu, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.