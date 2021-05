Matura 2021. Szef CKE udzielił ważnej rady maturzystom

- Dołączam do głosu wielu psychologów, którzy mówią, że nauka w tych ostatnich godzinach na niewiele się zda. Dużo więcej korzyści przyniesie maturzystom spędzenie czasu w ogródku działkowym albo na jakimkolwiek terenie zielonym - powiedział w programie "Newsroom" WP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Agnieszka Kopacz pytała go jak maturzyści powinni wykorzystać ostatnie dni przed rozpoczęciem egzaminów. W rozmowie poruszono też temat przecieków o tym, jakie lektury mogą pojawić się na maturze. - W przecieki jako takie niezbyt bym wierzył, bo gdyby zebrać w jednym miejscu wszystkie przecieki, to zapewne by się okazał, że dotyczą każdej możliwej lektury - powiedział Smolik. Zapewnił też, że arkusze egzaminacyjne są pilnie strzeżone. Najpierw przez pracowników CKE, a później przez dyrektorów szkół.

