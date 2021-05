Matura 2021. Poseł PO Michał Szczerba mówi o swoim egzaminie

I jak dodaje, czwarta ostatnia klasa to nie tylko nauka, ale też przyjaźnie i życie towarzyskie.

- Chodziliśmy wspólnie do teatru i kina. Fantastyczna studniówka w hotelu Novotel w Warszawie. Z tańcami do białego rana, choć na imprezie oficjalnie była tylko lampka szampana. Ponieważ miałem też wcześniej artystyczny epizod w zespole Gawęda, byłem dość dobrym i popularnym wśród koleżanek tancerzem. Pamiętam osiemnastki i wspólne spędzanie sylwestra. Wypad z klasą do Beskidu Niskiego - opowiada Szczerba.