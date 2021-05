Matura 2021. Matematyka - poziom rozszerzony. Arkusze CKE i rozwiązania

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym zyskuje na popularności

Na poziom rozszerzony z matematyki na maturze decyduje się coraz więcej maturzystów. W tym roku to wybór aż 74,6 tys. maturzystów, to blisko 28 proc. wszystkich zdających. Warto dodać, że w tym roku żaden przedmiot na poziomie rozszerzonym nie był obowiązkowy. Mimo to uczniowie chętnie decydują się na dodatkowy przedmiot, który może okazać się przepustką na wymarzone studia. Najpopularniejszym wyborem na poziomie rozszerzonym jest jednak język angielski, który zadeklarowała około połowa maturzystów.