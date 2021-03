Matura 2021. Doradca premiera Mateusza Morawieckiego zdradził pomysł

Matura 2021 za pasem, a próbna matura już dosłownie za chwilę. Nic zatem dziwnego, że powracają pytania o rekomendacje dla rządu Mateusza Morawieckiego ws. powrotu do szkół. Prof. Krzysztof Tomasiewicz był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze Mateuszu Morawieckim był pytany o to, jakie będą kolejne decyzje i rekomendacje ws. szkół. – Na razie nie było mowy o powrocie dzieci klas 1-3 do nauki zdalnej – zdradził prof. Tomasiewicz. I dodał, że były prowadzone rozmowy o tym, by spróbować powrotu do szkół uczniów z ostatnich klas, np. maturalnych. Chodzi o klasy z regionów, gdzie tych zakażeń jest najmniej. Ekspert podkreślił, że ważna jest obserwacja sytuacji. – Jeśli będzie ona tragiczna, to będzie taka sytuacja, jak na Warmii i Mazurach – ocenił gość WP. Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia próbnych matur. Prof. Tomasiewicz był pytany o to, czy przeprowadzenie próbnych egzaminów było bezpieczne. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń