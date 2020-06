Matura 2020 okiem nauczycieli. Pierwszy dzień bez niespodzianek. Są obawy przed kolejnymi

Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło dziś, 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Dlaczego? Nauczycielka tłumaczy: - Bo to żadne zabezpieczenie. I tak ci uczniowie będą się gromadzić. Dziś jest w porządku, ale za dzień, dwa, trzy, kiedy przyjdziemy do danej grupy uczniów, oni mogą przez te gromadzenie się poza szkołą, kiedy wymieniają wrażenia, zakazić się koronawirusem. Do ostatniego egzaminu to napięcie jednak będzie nam towarzyszyć.