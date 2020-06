Matura 2020. Maturzyści już po pierwszym egzaminie. "Koronawirus? Tym się nie stresowałem"

Matury 2020 rozpoczęte. Na pierwszy ogień - egzamin z języka polskiego. Tegoroczne matury przejdą do historii głównie przez warunki, w jakich się odbywały.

Adam, maturzysta z Wrocławia, dodaje: - Nauczyciele świetnie to zorganizowali, więc szczerze mówiąc pod tym kątem było dobrze i aż tak się tym nie stresowałem. Odpowiednie odstępy, nauczyciele w przyłbicach i maseczkach, były też środki czystości, ogółem ograniczaliśmy kontakt. Wszystko przebiegało naprawdę bezpiecznie.

Kasia pytana, czy okoliczności związane z koronawirusem sprawiły, że stresowała się bardziej, odpowiada: - Bardziej stresował mnie jednak sam egzamin, niż okoliczności, w których się odbywał. Trochę czuć rzeczywiście, że to czas epidemii, ale porównując z tym, co się dzieje teraz na zewnątrz, kiedy strach praktycznie znikł, to te wchodzenie w maseczkach, pilnowanie niegromadzenia się, jest trochę na pokaz. Przecież później wychodzimy poza teren szkoły i ci, którzy nie piszą rozszerzenia, zapewne zbierają się w grupy i wymieniają doświadczeniami.