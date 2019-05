Matura 2019. Matematyka w drugim dniu egzaminów

Matura 2019 wkracza w kolejną fazę. Już o godz. 9 absolwenci liceów i techników przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. O godz. 14 przeprowadzony zostanie z kolei test wiedzy z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura 2019 wystartowała w poniedziałek 6 maja i potrwa do 25 maja. Do egzaminu przystąpi ok. 270 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Matura 2019. Wyniki 4 lipca

Egzaminy pisemne są zaplanowane do 23 maja. Z kolei ustne potrwają od 6 do 25 maja. Matura 2019 w terminie dodatkowym potrwa od 3 do 19 czerwca w części pisemnej i od 3 do 8 czerwca w części ustnej.