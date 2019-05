Matura 2019. Alarm bombowy w 122 szkołach. W jednej odwołano egzamin

Matura 2019. Alarm bombowy zakłócił początek egzaminów w szkołach w całej Polsce. W 57 placówkach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem, ale tylko w jednej matura została odwołana i przełożona na inny termin.

122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. "Wszystkie alarmy były fałszywe" - podało teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Matura 2019. Alarmem bombowym chcieli "sparaliżować egzamin"

Pierwsze doniesienia sugerowały, że ostatecznie w każdej ze szkół uczniowie przystąpili do pisania egzaminu. Teraz okazuje się, że wyjątek stanowi placówka we Wrocławiu. Tam po ewakuacji maturzystów egzamin został przerwany, a zdający napiszą go w czerwcowym, dodatkowym terminie.