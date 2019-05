Matura 2019. Arkusze z języka polskiego. „Dziady” i „Samotność” w ostatnim zadaniu

Matura 2019 rozpoczęła się w poniedziałek 6 maja. CKE opublikowała właśnie arkusze z języka polskiego. Jaki był temat rozprawki? Czego dotyczyły pytania zamknięte?

Matura 2019 – fałszywe alarmy bombowe

Pierwszy dzień matur przyniósł sporo emocji. W wielu szkołach uczniowie nie przystąpili do egzaminów ze względu na ogłoszone alarmy bombowe. W placówkach w województwach świętokrzyskim, śląskim, opolskim, mazowieckim i małopolskim egzaminy rozpoczęły się z dużym opóźnieniem. Zanim zdający przystąpili do testów, placówki były sprawdzane przez strażaków i saperów. We wszystkich przypadkach alarmy bombowe okazały się fałszywe.