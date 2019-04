Matura 2019: Anna Zalewska o egzaminie maturalnym. Mimo strajku nauczycieli odbędzie się bez zakłóceń?

Matura 2019: Szefowa resortu edukacji, Anna Zalewska, podtrzymuje, że mimo strajku nauczyciel egzamin maturalny odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Matura 2019 – Zalewska o egzaminie maturalnym

W poniedziałek, 15 kwietnia, szefowa resortu edukacji zapowiedziała, że mimo strajku nauczycieli wszystkie terminy matur są podtrzymane. Zaapelowała także do dyrektorów szkół o możliwie sprawne przeprowadzenie rad klasyfikacyjnych. Według Anny Zalewskiej, 50 proc. szkół ponadgimnazjalnych nie bierze udziału w strajku i nie ma powodów do obaw związanych z przebiegiem egzaminu. Oceny zostały już zaproponowane, a rodzice poinformowani o wynikach uczniów. W dalszej kolejności dyrektorzy przeprowadzą rady klasyfikacyjne. Minister edukacji narodowej przyznała, że w ty m tygodniu będzie rozmawiać z dyrektorami placówek edukacyjnych, którzy odczuwają jakieś zaniepokojenie. Mają to być indywidualne dyskusje, przeprowadzane w gronie pedagogicznym. Jej zdaniem, zarówno ministerstwo, jak i pracownicy szkół nie wyobrażają sobie sytuacji, w których uczniowie byliby zmuszeni do powtarzania roku z powodu odwołania rad klasyfikacyjnych.