Ukrainki nie będą bezbronne, jeśli przyjdą oprawcy z Rosji

Wojna w Ukrainie zmusiła tysiące kobiet, które do tej pory nie chciały mieć nic do czynienia ze śmiercionośną bronią, do zapisania się na strzelnicze szkolenia. W Iwano-Frankiwsku w takim kursie uczestniczą panie w wieku od 18 do 51 lat. Mamy uczą się tu wraz z córkami.