"The Washington Post": Sabotaż na Białoruskiej kolei pokrzyżował plany rosyjskim wojskom

Paraliż na białoruskiej kolei

Ataki były proste i skuteczne. Działania były wymierzone przede wszystkim w sterownie niezbędne do funkcjonowania kolei. Doprowadziły one do wielodniowego paraliżu ruchu na kolei. Zmusiło to Rosjan do prób zaopatrywania wojsk drogą lądową i przyczyniło się do wielokilometrowych zatorów, które zatrzymały niesławny 60-kilometrowy konwój wojskowy na północ od Kijowa.