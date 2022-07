Matka zostawiła dziecko w rozgrzanym aucie. Policjanci pokazali dramatyczny moment interwencji

Dzięki reakcji świadków udało się uniknąć tragedii. Do podobnych i groźnych sytuacji dochodzi nie tylko w Polsce. Sześciomiesięczne dziecko w Czechach zostało pozostawione w zamkniętym i rozgrzanym aucie. Czeska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z interwencji. Funkcjonariusze przybyli na miejsce po wezwaniu świadków. Dokładna lokalizacja akcji nie została ujawniona. Wiadomo, że jedna z kobiet zauważyła dziewczynkę pozostawioną w samochodzie. Policjant zgłosił to centrali, po chwili rozbił szybę auta i wydostał rozgrzane i wystraszone dziecko. Jak podali czescy funkcjonariusze, dziewczynka była zamknięta w aucie przez ponad pół godziny. Matka tłumaczyła się, że nie miała pojęcia o zagrożeniu. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że coś złego może się wydarzyć półrocznemu dziecku, które w trakcie upałów zostało pozostawione w aucie. Funkcjonariusze przypominają, że w kabinie zamkniętego auta, które stoi w pełnym słońcu może być nawet do 60 stopni Celsjusza. To temperatura bezpośrednio zagrażająca życiu. Niezależnie od tego, czy w środku auta widzimy człowieka, czy zwierzę, podczas upałów należy natychmiast reagować i powiadamiać właściwe służby.