Zostawiła kilkuletnie córki i odpłynęła. "W głowie się nie mieści"

"Matka roku, w głowie się nie mieści"

- Nie widzieliśmy, czy kobiecie się coś stało, czy może chłopakom. Matka roku, w głowie mi się nie mieści, jak można coś takiego zrobić. Przecież te dziewczynki były malutkie, zwłaszcza młodsza z nich. Były tuż przy wodzie, drodze i lesie. Mogły wpaść do wody, mogły do niej wejść się pobawić i coś mogło się stać, mógł ich porwać nurt, mogły pójść w każdym kierunku. Na samą myśl o możliwych scenariuszach przechodzi mnie dreszcz. Starsza nie wiadomo po co pobiegła do lasu, młodsza została sama - wymieniał świadek całej sytuacji.