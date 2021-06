Matka okradała swoje dzieci. Z Holandii uciekła do Niemiec

Do niecodziennej sytuacji doszło w Holandii. To w tym kraju przez lata matka okradała swoje dzieci. Synowie nie wiedzieli o tym, że ich rodzicielka wzięła na nich kredyty studenckie na kwotę 160 tys. euro. Kobieta oszukała też własną matkę. Gdy wierzyciel skontaktował się z jednym z synów i sprawa wyszła na jaw, matka uciekła do Niemiec.