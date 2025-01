Polska powinna popierać Ukrainę? W sondażu wskazano na warunek

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie "Super Expressu", zadając respondentom pytanie: "Czy Polska powinna popierać Ukrainę (np. w wojnie z Rosją, w staraniach o przystąpienie do NATO lub UE) bez jednoznacznego potępienia zbrodni wołyńskiej przez Ukrainę?".

Z kolei po styczniowym spotkaniu Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodyrem Zełenskim byli oni pytani o stawianie Ukrainie warunku, jeśli chodzi o kwestię Wołynia, w kontekście jej procesu akcesyjnego do UE.

- Rozwiążemy, bo właśnie jesteśmy w trakcie, problem upamiętnienia i godnego pochowania tych, którzy stali się ofiarami zbrodni wołyńskiej. Musimy doprowadzić do tego, by robić to razem w pełnym zrozumieniu - powiedział Tusk, dodając, że nie chce, "żeby ktokolwiek w Polsce czy gdziekolwiek w Europie robił z tego warunki polityczne wsparcia dla Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją".