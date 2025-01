Rząd interweniuje ws. chipów. "Urzędnicze bla, bla nie wystarczy"

Amerykanie ogłosili, że będą bez przeszkód sprzedawać chipy na 18 rynkach, w tym do Japonii, Australii i krajów Europy Zachodniej. Polska znalazła się jednak w grupie krajów, gdzie wprowadzono limity.

Wicepremier Gawkowski planuje zwrócić się do komisarz Henny Virkunen o podjęcie działań w tej sprawie. - Nie może być mowy o dzieleniu państw UE na kategorie A i B Urzędnicze "bla, bla" w tej sprawie nie wystarczy - podkreśla. Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie decyzją USA i gotowość do dyskusji.

- Co więcej, region ten jest geograficznie zbliżony do obszaru objętego 100-proc. restrykcjami, wśród których jest Rosja. Z tego samego powodu Polskę omijały przez wiele lat duże amerykańskie inwestycje firm IT, a niedawne zamieszanie z lokacją jednej z fabryk Intela na terenie Polski wywołało w USA dyskusje związane z bezpieczeństwem kluczowych amerykańskich technologii - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą".