Mateusz Morawiecki zwycięzcą sondażu. Komentarz wiceministra z PiS

Pracownia United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", które wskazało, kto w ocenie Polaków byłby najlepszym premierem. Najwięcej, bo 27,4 proc. respondentów, wskazało na obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Co na to wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS)? - Jestem przekonany, że Mateusz Morawiecki wpisze się w historię polskiej polityki jako człowiek niesamowicie pracowity, niesamowicie konstruktywny w działaniu, niesamowicie skuteczny w prowadzeniu polityki rządu. Myślę, że kiedyś zatęsknimy, jak ta funkcja przestanie być przez niego pełniona, i ocenimy go jako jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego premiera polskiego rządu. Każdego, kogo by postawić obok dzisiaj, jest duża przepaść - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jestem zaszczycony, że w takiej ekipie pod przywództwem Mateusza Morawieckiego mogę pracować. Lubie pracować z ludźmi mądrzejszymi od siebie, bo wtedy się uczę i rozwijam - dodał Buda.