Mateusz Morawiecki wskazał, gdzie pandemia ma gorszy przebieg niż w Polsce

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki o pomocy zza granicy

Szef rządu pytany był m.in. o to czy Polska zamierza poprosić o pomoc kraje, w których trzecia fala pandemii ma łagodniejszy przebieg. Premier nie, odpowiedział na to pytanie, ale podkreślił, że Polska nie jest w najgorzej sytuacji w Europie.

Morawiecki zapewnił, że rząd podjął starania o jak najsilniejsze wsparcie medyków m.in. poprzez dopuszczenie do pomocy w szpitalach studentów kierunków medycznych. Premier podkreślił też, że podjęte zostały kroki sprowadzenia do Polski lekarzy zza wschodniej granicy. Dodał również, że kluczową rolę w walce z trzecią falą odegrały szczepienia w grupie 0. - Wszystkie szczepienia dla służby medycznej spowodowały, że dziś ta sytuacja jest bezpieczniejsza i to dalece bezpieczniejsza, bo szczepionka bardzo dobrze działa - powiedział.