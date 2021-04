Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki: odbicie gospodarcze możliwe od czerwca

- Na kolejny kwartał tego roku chcemy uruchomić nowe środki finansowe na ochronę przedsiębiorstwa - do nawet 30 mld złotych. Dotychczas ponad 200 mld złotych przekazaliśmy na pomoc przedsiębiorcom (…). Przyświeca nam hasło: miejsca pracy, miejsca pracy i miejsca pracy. I potwierdził to Eurostat, mamy najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej podczas III fali pandemii - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus. Jarosław Gowin: to ostatnia prosta w przejściu przez dramatyczny okres

Głos zabrał także wicepremier Jarosław Gowin. - Jesteśmy u progu dobrego przełomu. Suma indywidualnej odpowiedzialności Polaków będzie ostatnią prostą w przejściu przez dramatyczny okres nie tylko pandemii, ale także w ochronie miejsc pracy - mówił minister rozwoju, pracy i technologii. - Niedługo nasz resort przedstawi dwie nowe strategie dotyczące produktywności i Nową Politykę Przemysłową - dodał Gowin. Lider Porozumienia wyliczał, że w kwietniu kwota pomocy zsumuje się do 7 mld złotych, a pomoc finansowa ma trafić do blisko 60 branż, w tym 16 nowych.

Koronawirus w Polsce. Chaos ze szczepieniami, kolejne rekomendacje

W czwartek Michał Dworczyk przekazał, że Rada Ministrów zdecydowała się na uruchomienie zapisów na szczepienia osób między 40. a 60. rokiem życia. - W systemie rejestracji zarejestrowanych jest łącznie ok 11 mln osób, z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1 mln 800 tys. W ostatnich dwóch dniach rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji - tłumaczył w RMF szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.