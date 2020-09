Mateusz Morawiecki spotkał się z Ursulą von der Leyen. "Chcemy uniknąć lockdownu"

- Mamy tu z naszymi przyjaciółmi z Grupy Wyszehradzkiej jednoznaczne spojrzenie. Są pewne zasady, których się trzymamy, dotyczące zapewnienia rygorystycznych i skutecznych kontroli na granicach oraz pomocy w miejscach, z których migranci mogą migrować do Europy - stwierdził premier.

Ursuli von der Leyen przedstawiono również propozycję planu pomocy dla Białorusi. - Spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem - podkreślił premier. I dodał, że "międzynarodowy pakiet stabilizacyjny, inwestycje infrastrukturalne - to część planu". - Chcemy przedstawić go za tydzień na Radzie Europejskiej w Brukseli - zaznaczył.

Morawiecki stwierdził jasno, że państwa Grupy Wyszehradzkiej "nie chcą kolejnego lockdownu”. I liczą na to, że nie trzeba będzie go wprowadzać. - Zadbaliśmy o to bardzo dobrze, ale przed nami jeszcze kilka ostatnich miesięcy, mam nadzieję, zmagania z pandemią - dodał premier.