Mateusz Morawiecki skomentował słowa Tuska o Zachodzie. "Woli nie widzieć"

- Wszyscy widzą już na horyzoncie jesienną bitwę o Sejm i Senat - powiedział w tygodniku "Sieci" premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że to podnosi temperaturę obecnej kampanii. - Proszę, nie zepsujmy tego, nie dajmy się uwieść szarlatanom - stwierdził.

- Opozycja dąży do tego, żeby rozhuśtać emocje w Polsce. Niestety. To jest zresztą dość słabe, bo po prawie czterech latach w opozycji nasi konkurenci nie są w stanie położyć na stole solidnego programu choćby udającego, że jest jakąś lepszą ofertą od naszej. Opozycja ma tylko emocje i tym gra. (...) Naszym głównym celem jest europejskość rozumiana jako ciągłe podwyższanie standardu życia rodaków - powiedział Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Sieci".

"Agresywne media"

Premier został zapytany, czy uda się PiS przebić przez nieprzychylne im media. - Mamy świadomość tego problemu. Wiemy, że musimy docierać do ludzi, obok głównego strumienia mediów, ponad nimi, bezpośrednio - odpowiedział.

Stwierdził, że musi się to dziać szczególnie podczas kampanii, kiedy nieprzychylne im media usztywniają się i stają agresywnie w roli stronników projektu III Rzeczpospolitej.

Mówił także o inwestycjach. Podkreślił, że dziś inwestycje publiczne są już w większości finansowane przez budżet polski, nie unijny. Na pytanie, czy zatem powinny powstawać tabliczki z napisem: "Sfinansowane z polskiego budżetu", Morawiecki uznał, że jak najbardziej - to trzeba zacząć robić.

Donald Tusk

Skomentował też słowa Donalda Tuska, że istotą Zachodu jest to, że ludzie się tam do siebie uśmiechają. - Znam świat, ale znam też doskonale Polskę. W ostatnich latach dużo jeżdżę po naszym pięknym kraju i widzę, że ludzie się do siebie uśmiechają. Także ci, którzy byli sponiewierani przez III RP, przez złe warunki pracy i płacy, przez trudność utrzymania liczniejszej rodziny, przez brak zatrudnienia. Odnoszę wrażenie, że pan Tusk tego nie wie, bo nie widzi, jakie pozytywne zmiany w Polsce zaszły. Albo woli nie widzieć - powiedział premier.