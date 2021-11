Mateusz Morawiecki oceniony w sondażu WP. Prezes IBRiS o "efekcie flagi"

Jak ostatnie wydarzenia w Polsce wpływają na wizerunek szefa rządu? - O ile Prawo i Sprawiedliwość jest na dużej 'przecenie', o tyle notowania premiera od czasu kryzysu na granicy systematycznie wzrastają. Wygląda to tak, jakby dzisiaj podstawowym zasobem obozu władzy był właśnie Mateusz Morawiecki, który wyraźnie zyskuje - przekazał w programie "Newsroom" WP Marcin Duma, prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). - Co ciekawe, kryzys na granicy w ogóle nie wpływa na notowania Prawa i Sprawiedliwości. (...) Ten efekt "gromadzenia się przy fladze" może dotyczyć konkretnych polityków, ale nie dotyczy barw partyjnych - stwierdził analityk. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał również o kwestię zagrożenia konfliktem zbrojnym. - To jest kwestia tego, w jaki sposób Polska zarządza tym kryzysem. Polacy postrzegają tę sytuację jako niegroźną, bo mają wrażenie, że państwo panuje nad tym, co się dzieje - ocenił Duma.