Mateusz Morawiecki o zabójstwie Pawła Adamowicza. "Będę osobiście dopytywał służby"

Premier odniósł się do apelu o wyciszenie emocji w debacie politycznej. - To apel do wszystkich nas, którzy kształtujemy życie publiczne - mówił Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki na pogrzebie Pawła Adamowicza (East News)

- Można mieć różne wizje Polski, jej rozwoju, ale nie może to prowadzić do wojny polsko-polskiej. Musimy skupić się na tym, aby język debaty publicznej był spokojniejszy, mądrzejszy, bardziej merytoryczny - mówił premier Mateusz Morawiecki w programie "Kwadrans po ósmej" w TVP1.

- Ta sprawa ma największy priorytet. Wymaga ogromnej uwagi. Widzę należytą staranność służb w kwestii wyjaśnienia tego, co zdarzyło się w Gdańsku. Doszło do pierwszych zatrzymań - mówił premier.

Skomentował także pracę służb. Zapowiedział, że będzie osobiście i regularnie dopytywał odpowiedzialnych za śledztwo ws. zabójstwa Pawła Adamowicza.

Tragedia w Gdańsku

Przypomnijmy, że w niedzielę o godz. 19:55 27-letni mieszkaniec Gdańska Stefan W. wszedł na scenę przed światełkiem do nieba WOŚP. Prawdopodobnie posłużył się plakietką "media".

Mężczyzna zaatakował nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zadał mu kilka ciosów. Urazy prezydenta Gdańska były bardzo ciężkie; poważna rana serca, rana przepony, jamy brzusznej. Mimo kilkugodzinnej operacji, przetoczenia 20 litrów krwi, lekarze poinformowali, że nie udało się go uratować. Zmarł w poniedziałek przed godziną 15.

27-latek po ataku na Pawła Adamowicza przez mikrofon krzyczał: - Halo! Halo! Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinny w więzieniu, siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz.

Napastnik został zatrzymany i przesłuchany. Okazuje się, że niedawno wyszedł z więzienia. Był wcześniej karany. Usłyszał zarzut zabójstwa.

W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe prezydenta Gdańska.