Mateusz Morawiecki o szczycie Rady Europejskiej: jeśli chcemy ambitnej Europy, musimy mieć na to środki

Zakończył się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Tematem drugiego dnia obrad był między innymi przyszły budżet UE i perspektywy rozszerzenia wspólnoty o nowe kraje. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że przekonywał uczestników szczytu do tego, by nie ograniczać unijnego budżetu.

- Dzisiejsze komplikacje ws. negocjacji akcesyjnych z państwami Bałkanów Zachodnich pokazują słabość pewnych państw Europy Zachodniej, bo to działania, do których wcześniej UE się zobowiązała - stwierdził Mateusz Morawiecki na spotkaniu z dziennikarzami, oceniając przebieg szczytu Radu Europejskiej. - Możemy jedynie liczyć na to, że rozmowy kuluarowe i nasza dyplomacja będą w stanie pomóc podjąć decyzję przed majem przyszłego roku. Opowiadając się za bezpieczeństwem zewnętrznych granic UE, dbamy o bezpieczeństwo Europy - dodał.