Nowa umowa ws. brexitu. Konrad Szymański: "Jest szansa. Trzeba trzymać kciuki"

- Nowa umowa rozwodowa między UE i Wielką Brytanią to rozsądny kompromis - mówi WP minister ds. europejskich Konrad Szymański. Jak dodaje, umowa chroni interesy Polski, dlatego będzie kibicować, by została zatwierdzona przez brytyjski parlament. Jej los jest jednak niepewny.

- To rozsądny kompromis. Realizuje oczekiwania Polski i UE, by rynek wspólnotowy był chroniony przed nadużyciami i chroni nasze interesy handlowe - mówi WP dyplomata.

Szymański odniósł się w ten sposób do kluczowego ustępstwa Londynu w negocjacjach - zagwarantowania, że po brexicie nie będzie konkurował z europejskim rynkiem za pomocą niższych standardów ws. ochrony środowiska czy praw pracowniczych. Był to jeden z głównych postulatów UE ws. przyszłej umowy handlowej ze Zjednoczonym Królestwem.

Co ciekawe, zupełnie przeciwny pogląd na temat umowy i zapewnienia integralności państwa ma północnoirlandzki koalicjant Partii Konserwatywnej, Demokratyczna Partia Unionistów (DUP). Ugrupowanie zapowiedziało, że będzie głosować przeciwko ratyfikacji umowy. Z kolei były poseł Torysów Sam Gyimah porównał to do chińskiego modelu "jedno państwo, dwa systemy", według którego funkcjonują Chiny i Hongkong.