Mateusz Morawiecki o świętach. "Wtedy premierem jest żona, ja posłusznie wykonuję polecenia"

Mateusz Morawiecki, mówiąc o świętach, wraca wspomnieniami do swojego dzieciństwa. - Pamiętam, że wychodziliśmy z ojcem do lasu po choinkę - za zgodą leśniczego oczywiście. Najpierw drzewko ścinał tata, ja asystowałem, ale kiedy byłem starszy, role się odwróciły - mówi polityk w rozmowie z "Super Expressem". Premier zdradza, że nie zawsze pierniki dotrwały do świąt.