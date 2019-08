Mateusz Morawiecki na pikniku PiS: Przestawiliśmy wajchę w kierunku ludzi

Na pikniku rodzinnym PiS w Bojszowie (woj. śląskie) premier Mateusz Morawiecki deklarował, że rząd chce przeznaczyć więcej środków na sztandarowe programy Prawa i Sprawiedliwości. - 500 plus, wyprawka dla uczniów, Emerytura Plus i Fundusz Dróg Samorządowych. Chcemy te programy kontynuować, chcemy przeznaczać coraz więcej środków na te cele i w tym kierunku idziemy – oświadczył premier.

– W naszych działaniach stawiamy przede wszystkim nacisk na rodzinę, na to żeby była praca, płaca jak najlepsza, żeby europejskość wyznaczały nie jakieś fanaberie ideologiczne, tylko żeby europejskość to była europejska płaca, żebyśmy dorównywali w szybkim tempie temu, co jest we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech. To jest europejskość w konkrecie, w tym kierunku idziemy – zapewniał szef rządu.