Mateusz Morawiecki na Nowogrodzkiej

Krótko przed 17 do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie podjechała rządowa limuzyna. Wysiadł z niej premier Mateusz Morawiecki. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana.

Gorąca debata

Przez kilka tygodni Broniarz próbował porozumieć się ze stroną rządową. Doszło także do spotkań z szefową Ministerstwa Edukacji Narodowej, Anną Zalewską. Jednak żądania ZNP spotkały się z oporem ze strony resortu. Wtedy też zdecydowano się o przeprowadzeniu referendum strajkowego nauczycieli. Potrwa ono do 25 marca.

Jeśli większość pedagogów przychyli się do wniosku ZNP, strajk ogólnopolski stanie się faktem. 8 kwietnia nauczyciele nie stawią się w pracy lub odmówią jej podjęcia. Ta data zbiega się z planowanymi na kwiecień egzaminami - najpierw gimnazjalnymi, potem ośmioklasistów. W maju licealiści mają pisać maturę. Strajk będzie trwał do odwołania, decyzję o przerwaniu będzie mógł podjąć zarząd główny związku.

Głos w debacie

Do dyskusji o oświacie dołączył także prezydent Andrzej Duda. We wtorek złożył obietnicę podczas spotkania z mieszkańcami Wolsztyna (woj. wielkopolskie).

- Zapewniam państwa, że będę o tym rozmawiał z panem premierem. To jest sytuacja ważna i poważna, i wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie - oświadczył we wtorek prezydent. Temat może być dla Dudy ważne, ponieważ prywatnie jego małżonka jest nauczycielką niemieckiego. Zanim została Pierwszą Damą, uczyła w jednym z krakowskich liceów.