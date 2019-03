Mateusz Morawiecki: "Jesteśmy za wolnością w internecie"

- Byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze za wolnością w Internecie - zapewnił Mateusz Morawiecki na Twitterze. W ten sposób skomentował przyjęcie przez Parlament Europejski unijnej dyrektywy o prawie autorskim.

We wtorek Europarlament poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich: 348 europosłów głosowało za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Europosłowie PiS byli przeciwko dyrektywie. Z kolei większość deputowanych Platformy zagłosowała za dyrektywą (sześciu), a czterech - przeciw niej.

Radość twórców

Dyrektywa o prawach autorskich ma sprawić, że twórcy będą mieli możliwość wynegocjowania lepszych umów za korzystanie z ich utworów, udostępnianych na platformach internetowych. Największe kontrowersje wzbudza jednak artykuł 13. Zakłada on, że duże platformy internetowe będą musiały filtrować treści pod kątem naruszenia praw autorskich. Przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że doprowadzi to do cenzury internetu.