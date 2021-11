Mateusz Morawiecki jak Paulo Sousa? Zaskakująca metafora lekarza

Dr Michał Sutkowski usłyszał pytanie o argument, który coraz częściej pada ze strony ministra zdrowia. Chodzi nieumiejętność oceny kwestii społecznych i gospodarczych przez członków Rady Medycznej, którzy rekomendują dodatkowe obostrzenia w oparciu o wiedzę dot. zdrowia. - Jak będziemy grali w barażach na wiosnę, to dzisiaj sobie możemy podyskutować. Jedni będą za tym, by Lewandowski grał z Milikiem, inny powie, że z Piątkiem lub Buksą. Gdy te baraże już są, to decyzje podejmuje Paulo Sousa. Dziś jesteśmy na bloku operacyjnym. Nie będziemy musieli mieć wielu konsultacji, bo dziś ta decyzja powinna zapaść. Najbliższe 2-3 tygodnie to najważniejszy moment w walce z czwartą falą. Decyzję powinien podjąć trener - powiedział lekarz w programie Wirtualnej Polski. - Nie leczymy samymi respiratorami i nie mówimy tylko o pacjentach covidowych, ale o całej strukturze ochrony zdrowia. Leczą ludzie, których trzeba będzie "poprzesuwać" w inne miejsca, a to nie jest proste. Jest nas zdecydowanie za mało. Mamy chronić tych, którzy są zaszczepieni i nie ulegać dyktatowi oszołomów. To nie jest czas dla amatorów - wskazał.