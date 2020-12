Mateusz Morawiecki do wymiany? "Miał świetnie znać się na UE"

- Nikt nie ma wątpliwości, że to on może stać się ofiarą tego, co dzieje się wokół budżetu unijnego - twierdzi Paweł Kowal. Zdaniem posła KO premier Mateusz Morawiecki poległ w walce z pandemią i nie radzi sobie z negocjacjami w UE.

Mateusz Morawiecki ma się czego obawiać? Paweł Kowal twierdzi, że jego pozycja jest zagrożona (PAP, Fot: Tomasz Gzell)